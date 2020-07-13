Тренер "Сочи" Бородин: "Зенит" обыграет этот "Спартак" одной левой, в полноги"

Тренер "Сочи" Дмитрий Бородин высказался по поводу матча 1/2 финала Кубка России "Зенит" - "Спартак".

"Во-первых, перед полуфиналом "Зенит" дал отдохнуть большой группе людей, но главное не это - сегодня даже второй состав "Зенита" способен играючи выиграть у этого "Спартака". Для меня нынешний "Спартак" - далеко не та команда, за которую я переживал в 99-м, 2000-м годах, когда она играла в еврокубках.

Словом, пусть не обижается на меня Саша Панов, "Зенит" обыграет эту команду одной левой, в полноги. "Зенит" - гегемон российского футбола, единственной проблемой которого является то, что он не в каждом матче выкладывается на сто процентов. Мне лично хочется, чтобы в РПЛ было больше сильных команд - таких, как ЦСКА времен Слуцкого, "Рубин" Бердыева, тот же "Спартак". Сейчас в нашем футболе нет конкуренции - "Зенит" просто совком собирает очки. Для них чемпионат проходит в полном спокойствии", - цитирует Бородина Bobsoccer.

Напомним, финал Кубка России состоится 19 июля в Санкт-Петербурге. Начало матча - в 18:30 (мск).

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