Тренер "Сочи" Федотов оценил вероятность возвращения Кокорина

Фото твиттер "Фиорентины"

Наставник "Сочи" Владимир Федотов порассуждал о том, возможно ли возвращение в клуб нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

"Пока никаких разговоров на эту тему, даже намёток, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло. Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние. Но у нас это был очень сильный, мотивированный футболист. Это было видно на поле и выражалось в забитых голах.

Пока разговоров таких нет, и на нас никто не выходил. У нас есть одно незакрытое легионерское место, и работа ведётся. Я думаю, что в ближайшее время переход футболиста, которого мы вели, состоится. Это игрок атакующей группы, а там будем смотреть", - сказал Федотов.

30-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды во второй части сезона 2019/20, сыграл 10 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

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