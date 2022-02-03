Тренер "Сочи" Федотов оценил вероятность возвращения Кокорина
Фото твиттер "Фиорентины"
Наставник "Сочи" Владимир Федотов порассуждал о том, возможно ли возвращение в клуб нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.
"Пока никаких разговоров на эту тему, даже намёток, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло. Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние. Но у нас это был очень сильный, мотивированный футболист. Это было видно на поле и выражалось в забитых голах.
Пока разговоров таких нет, и на нас никто не выходил. У нас есть одно незакрытое легионерское место, и работа ведётся. Я думаю, что в ближайшее время переход футболиста, которого мы вели, состоится. Это игрок атакующей группы, а там будем смотреть", - сказал Федотов.
30-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды во второй части сезона 2019/20, сыграл 10 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Кокорин - в заявке "Фиорентины" на вторую часть сезона. | http://soccernews.ru
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