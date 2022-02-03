Тренер "Сочи" Федотов оценил вероятность возвращения Кокорина

Теги владимир федотовфк сочифиорентинаалександр кокорин

Тренер "Сочи" Федотов оценил вероятность возвращения Кокорина

Фото твиттер "Фиорентины"

Наставник "Сочи" Владимир Федотов порассуждал о том, возможно ли возвращение в клуб нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

"Пока никаких разговоров на эту тему, даже намёток, не было. Трансферное окно закрылось, никаких движений в отношении Кокорина не произошло. Из-за череды травм мы даже не можем оценить его состояние. Но у нас это был очень сильный, мотивированный футболист. Это было видно на поле и выражалось в забитых голах.

Пока разговоров таких нет, и на нас никто не выходил. У нас есть одно незакрытое легионерское место, и работа ведётся. Я думаю, что в ближайшее время переход футболиста, которого мы вели, состоится. Это игрок атакующей группы, а там будем смотреть", - сказал Федотов.

30-летний Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды во второй части сезона 2019/20, сыграл 10 матчей, забил 7 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: Кокорин - в заявке "Фиорентины" на вторую часть сезона. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан может зарабатывать в ПСЖ больше, чем получал в "Реале"

Зидан может зарабатывать в ПСЖ больше, чем получал в "Реале"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов