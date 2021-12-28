Тренер "Сочи" Федотов порассуждал о возвращении Кокорина

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Тренер "Сочи" Федотов порассуждал о возвращении Кокорина

Фото инстаграм Александра Кокорина

Наставник "Сочи" Владимир Федотов рассказал, возможно ли возвращение в клуб нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина.

Напомним, что скандальный футболист выступал за "барсов" на правах аренды во второй части сезона 2019/20.

"Влияние Саши на коллектив в игре и за пределами футбольного поля было очень хорошим и правильным. Но вопрос его возвращения пока неактуален. Смог бы сейчас Кокорин помочь "Сочи"? Сложно оценивать на данном этапе, потому что Александр почти не имеет игровой практики. Непонятно, в каком он находится состоянии, включая психологию. На данный момент мы не можем правильно оценить степень его готовности.

Что у Кокорина не получилось в "Фиорентине"? Не знаю, что происходит внутри клуба, но травмы всегда отбрасывают футболиста далеко назад. Мы следим за Кокориным, радуемся хорошим новостям от него и огорчаемся, что пока он почти не выходит на поле – Александр был членом нашей футбольной семьи", - сказал Федотов.

В составе "Сочи" форвард забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 10 матчах, после чего ушёл в "Спартак" в качестве свободного агента.

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