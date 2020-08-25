Тренер "Сочи" Федотов прокомментировал травму Кокорина

Наставник "Сочи" Владимир Федотов поделился мыслями о том, почему бывший форвард его команды Александр Кокорин после перехода в московский "Спартак" прописался в лазарете.

Напомним, что 29-летний футболист после подписания контракта с "красно-белыми" 2 августа так и не дебютировал за новую команду из-за травмы.

"Здесь стечение обстоятельств. Саша попал под другие условия, другие нагрузки. Где-то промелькнуло, что он получил травму икроножной мышцы, а это небыстрое восстановление. Икроножные мышцы как раз из тех, которые требуют достаточно большого времени для реабилитации. Были ли у него проблемы с мышцами в конце прошлого сезона? Нет, абсолютно никаких проблем.

Была обычная забитость ног, где-то что-то потянул - это обычное явление среди футболистов. Не более того. Он профессионально относился к себе в этом плане. Всегда всё делал вовремя, делал все процедуры и убирал мелкие вещи из мышц, вовремя делая профилактику. Никаких предпосылок к травматизму у него не было", - сказал Федотов.

Кокорин заключил со "Спартаком" соглашение по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

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