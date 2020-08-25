Тренер "Сочи" Федотов прокомментировал травму Кокорина

Теги фк сочивладимир федотовспартак москваалександр кокоринтравмы

Тренер "Сочи" Федотов прокомментировал травму Кокорина

Наставник "Сочи" Владимир Федотов поделился мыслями о том, почему бывший форвард его команды Александр Кокорин после перехода в московский "Спартак" прописался в лазарете.

Напомним, что 29-летний футболист после подписания контракта с "красно-белыми" 2 августа так и не дебютировал за новую команду из-за травмы.

"Здесь стечение обстоятельств. Саша попал под другие условия, другие нагрузки. Где-то промелькнуло, что он получил травму икроножной мышцы, а это небыстрое восстановление. Икроножные мышцы как раз из тех, которые требуют достаточно большого времени для реабилитации. Были ли у него проблемы с мышцами в конце прошлого сезона? Нет, абсолютно никаких проблем.

Была обычная забитость ног, где-то что-то потянул - это обычное явление среди футболистов. Не более того. Он профессионально относился к себе в этом плане. Всегда всё делал вовремя, делал все процедуры и убирал мелкие вещи из мышц, вовремя делая профилактику. Никаких предпосылок к травматизму у него не было", - сказал Федотов.

Кокорин заключил со "Спартаком" соглашение по схеме "3+1" с зарплатой 3 миллиона евро в год.

Не пропустите: ТАСС: Кокорин дебютирует за "Спартак" не раньше конца сентября. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Челси" договорился о трансфере защитника "Лестера" Чилуэлла

"Челси" договорился о трансфере защитника "Лестера" Чилуэлла

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов