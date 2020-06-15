Тренер "Сочи" Федотов высказался об уходе Рами из клуба

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Тренер "Сочи" Федотов высказался об уходе Рами из клуба

Наставник "Сочи" Владимир Федотов прокомментировал уход из клуба французского защитника Адиля Рами.

Напомним, что звёздный футболист в феврале присоединился к южанам на правах свободного агента, но так и не дебютировал за новую команду.

Клуб расторг контракт с 34-летним футболистом, поскольку тот при переходе скрыл серьёзную травму. Однако представитель игрока утверждает, что его клиент покинул "Сочи" из-за невыплаты зарплаты.

"Клуб уже озвучил позицию по этому вопросу. Мне добавить нечего. Отмечу, что он в основной группе был на двух тренировках. Остальное клуб озвучил. Мы надеялись, тренировали, но получилось так, как получилось. Не совсем удачно", - сказал Федотов.

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