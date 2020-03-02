Тренер "Сочи": "Мы не боимся кокоринозависимости"

Наставник "Сочи" Владимир Федотов рассказал, боится ли он, что команда станет зависимой от форварда Александра Кокорина.

"Мы не боимся кокоринозависимости в "Сочи". Игра показала, что со своей ролью он справляется. Вас же не удивляет, что у "Барселоны" мессизависимость, у "Ювентуса" - роналдузависимость. Кокорин хорошо играет на команду", - сказал Федотов.

Напомним, что Кокорин перешёл в "Сочи" из "Зенита" на правах аренды, хотя почти месяц отказывался от трансфера.

В дебютном матче за южан 28-летний нападающий забил гол, но его команда всё равно проиграла тульскому "Арсеналу" со счётом 1:2.

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