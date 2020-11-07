Тренер "Сочи" назвал нелепым пенальти в пользу "Уфы" в матче 14-го тура РПЛ

Наставник "Сочи" Владимир Федотов сомневается в правильности назначения пенальти в ворота его команды в концовке матча 14-го тура РПЛ против "Уфы".

"Практически ничего не дали создать у своих ворот. Но эта нелепость в виде назначенного пенальти... Я смотрел вместе с судьей VAR: наступает на ногу нашему защитнику, подгибает ноги и падает – это пенальти. Если мы и по телевизору не можем разобраться... Но это отдельная тема", - сказал Федотов.

"Уфа" реализовала пенальти, благодаря чему добыла ничью 1:1.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Волошиным.

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