Тренер "Сочи" - об отстранении арбитра Москалёва: "Хорошо, но три очка нам никто не вернёт"

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Тренер "Сочи" - об отстранении арбитра Москалёва: "Хорошо, но три очка нам никто не вернёт"

Наставник "Сочи" Александр Точилин отреагировал на решение департамента судейства и инспектирования РФС отстранить от работы на неопределённый срок арбитра Владимира Москалёва.

32-летний рефери обслуживал матч первого тура чемпионата России между "Спартаком" и "Сочи", который завершился победой "красно-белых" со счётом 1:0. В этой игре было допущено две результативные ошибки в пользу московской команды.

"Хорошо, что судьи признают ошибки, может, в будущем этого не повторится. Но три очка нам никто не вернёт. Помимо того, что надо улучшать квалификацию судейского корпуса, чтобы не было ошибок, нужно, наверное, вводить VAR, который хоть как-то минимизирует все ошибки", - сказал Точилин.

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