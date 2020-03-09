Тренер "Сочи" оценил готовность новичка команды Имбула
Наставник "Сочи" Владимир Федотов объяснил непопадание новичка команды Жанелли Имбула в заявку команды.
"Его функциональные возможности пока не соответствуют тому, что мы бы хотели видеть", - сказал тренер.
Напомним, что "Сочи" подписал француза в качестве свободного агента, заключив с ним контракт до конца сезона.
Имбула известен по выступлениям за "Генгам", "Марсель", "Порту", "Сток Сити", "Тулузу", "Райо Вальекано" и "Лечче".
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