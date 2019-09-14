Тренер "Сочи" оценил игру Заболотного

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Тренер "Сочи" оценил игру Заболотного

Наставник "Сочи" Александр Точилин оценил игру нового нападающего команды Антона Заболотного.

"Заболотный уже отметился полезными действиями. В матче против "Оренбурга" (1:1) заработал пенальти, а в игре против "Урала" (1:3) отметился голом. Однако мы ожидаем от него еще больше результативных действий", - заявил Точилин.

"Сочи" подписал Заболотного минувшим летом. Он успел провести три игры и забить один гол.

После 8 туров "Сочи" идет в РПЛ на 14-м месте, имея в активе 6 очков.

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