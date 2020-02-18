Тренер "Сочи" оценил перспективы Кокорина вернуться в сборную России

Наставник "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о шансах новичка команды Александра Кокорина вернуться в состав сборной России.

"Реально ли Кокорину через "Сочи" вернуться в сборную России? Несомненно. Саша через труд, отношение к делу к этому придёт. Кокорин - хороший пример для молодых игроков. То, как он работает на тренировках, в тренажерном зале говорит о его профессионализме. Правильно относится к своему организму. Уверен - ему по плечу вернуться в сборную. Это наша совместная с ним задача", - сказал Федотов.

Напомним, что в понедельник "Сочи" арендовал Кокорина у "Зенита" до конца сезона. Форвард уже дебютировал за новую команду и оформил дубль в товарищеском матче с московским "Динамо".

Скандальный футболист не вызывался в сборную России с ноября 2017 года.

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