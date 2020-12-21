Тренер "Сочи" оценил вероятность возвращения Кокорина
Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов поделился мнением о возможном возвращении в клуб нападающего Александра Кокорина, который выступает за московский "Спартак".
"Никаких предпосылок по травматизму в карьере Кокорина не наблюдалось. Но надо признать, что в этом возрасте даже я столкнулся с повышенным травматизмом. Это нужно пережить. Надо посмотреть за всем организмом, где зарыта проблема. Просто так не может быть.
Вернуть или не вернуть… Попытаемся, наверное. Хотя тут уже аренда будет. Когда Санька уезжал, мы передавали ему посыл — будем болеть за него в каком-нибудь зарубежном клубе. Надеюсь, если аренда с "Фиорентиной" удастся, которую тут нарисовали, будет возможность уйти из-под давления. Хотя он достаточно стойкий в этом отношении", — сказал Федотов в эфире "Радио Маяк".
Напомним, что Кокорин выступал за "Сочи" на правах аренды во второй половине прошлого сезона. Тогда форвард принадлежал "Зениту".
В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел за "Спартак" 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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