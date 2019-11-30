Тренер "Сочи" похвалил "Оренбург" за перенос матча

Теги фк сочиоренбург

Тренер "Сочи" похвалил "Оренбург" за перенос матча

Исполняющий обязанности главного тренера "Сочи" Роман Березовский оценил действия "Оренбурга", который согласился на перенос очного матча в связи с эпидемией ангины в стане южан.

"Это очень достойный поступок наших коллег из "Оренбурга", которые с пониманием отнеслись к нашей ситуации. Это и есть настоящий fair play, который в таких поступках и проявляется в спорте. Сегодня у нас тренировка, в ней смогут принять участие семь-восемь человек. Остальные долечиваются.

Наш медштаб героически отработал в эти дни, и это должно принести свои плоды. Ещё раз спасибо "Оренбургу", благодаря им у нас будет время на восстановление, на то, чтобы начать полноценную подготовку к матчу с "Рубином" где-то со вторника", - цитирует Березовского "Р-Спорт".

Напомним, что встречу планировалось провести 1 декабря в 14:00 по московскому времени. О новой дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно.

Не пропустите: В "Сочи" прокомментировал эпидемию ангины среди футболистов команды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

На Слуцкого претендуют три клуба РПЛ

На Слуцкого претендуют три клуба РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 39
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 34
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 33
4 Краснодар Краснодар 17 33
5 Ростов Ростов 17 30
6 Уфа Уфа 18 22
7 Спартак Москва Спартак Москва 17 22
8 Динамо Москва Динамо Москва 17 21
9 Урал Урал 17 20
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 19
11 Оренбург Оренбург 17 19
12 Крылья Советов Крылья Советов 18 18
13 Ахмат Ахмат 17 18
14 Рубин Рубин 17 17
15 Тамбов Тамбов 17 17
16 Сочи Сочи 17 14
Полная таблица

топ-5 тегов