Тренер "Сочи" похвалил "Оренбург" за перенос матча

Исполняющий обязанности главного тренера "Сочи" Роман Березовский оценил действия "Оренбурга", который согласился на перенос очного матча в связи с эпидемией ангины в стане южан.

"Это очень достойный поступок наших коллег из "Оренбурга", которые с пониманием отнеслись к нашей ситуации. Это и есть настоящий fair play, который в таких поступках и проявляется в спорте. Сегодня у нас тренировка, в ней смогут принять участие семь-восемь человек. Остальные долечиваются.

Наш медштаб героически отработал в эти дни, и это должно принести свои плоды. Ещё раз спасибо "Оренбургу", благодаря им у нас будет время на восстановление, на то, чтобы начать полноценную подготовку к матчу с "Рубином" где-то со вторника", - цитирует Березовского "Р-Спорт".

Напомним, что встречу планировалось провести 1 декабря в 14:00 по московскому времени. О новой дате и времени начала матча будет сообщено дополнительно.

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