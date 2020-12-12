Тренер "Сочи" прокомментировал конфликт после матча со "Спартаком"

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Тренер "Сочи" прокомментировал конфликт после матча со "Спартаком"

Тренер "Сочи" Олег Фоменко рассказал, что произошло после финального свистка в матче 18-го тура РПЛ против "Спартака" (1:0).

По словам наставника "красно-белых" Доменико Тедеско, игрок "барсов" Жоаозиньо ударил его помощника Андреаса Хинкеля.

"Своими глазами не видел, Сослан Джанаев шёл пожать руку Тедеско, тот в грубой форме оттолкнул вратаря, и началась какая-то заваруха. Других подробностей пока не знаю. Но никто никого не провоцировал - наш вратарь просто хотел поблагодарить за игру и обменяться рукопожатиями", - сказал Фоменко.

Не пропустите: Тедеско, вероятно, заключит новый контракт со "Спартаком". | http://soccernews.ru
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