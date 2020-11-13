Тренер "Сочи" прокомментировал ситуацию с Дзюбой

Наставник "Сочи" Владимир Федотов поделился мыслями о скандале вокруг форварда "Зенита" Артёма Дзюбы, чьё интимное видео было выложено в интернет в прошлую субботу.

Напомним, что в ролике запечатлено, как футболист занимается мастурбацией. У него требовали 5 миллионов долларов за непубликацию компромата.

"Личная жизнь стала достоянием публики, к сожалению, таково бремя известных людей, всем сейчас подавай жареное. В плане футбольного мастерства Дзюба пригодится любой команде, он готов к конкуренции в любом чемпионате. Главное, чтобы показывал на поле максимум и не терял амбиций", - сказал Федотов.

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