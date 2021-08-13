Тренер "Сочи" прокомментировал вылет команды из Лиги Конференций

Фото твиттер "Сочи"

Наставник "Сочи" Владимир Федотов высказался о поражении своей команды от "Партизана" в 3-м раунде квалификации Лиги Конференций.

"Барсы" упустили победу в основное время, пропустив на 90-й минуте, а в серии пенальти точнее оказались сербы.

"Команды показали хороший, острый, атакующий футбол с равными шансами. Инициатива переходила от одной команды к другой, мы вели два раза в счёте, но потеря концентрации при стандартном положении не позволила пройти на следующую стадию соревнований", - сказал Федотов.

Напомним, что в этот же день из Лиги Конференций вылетел и казанский "Рубин".

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