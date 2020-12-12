Тренер "Сочи" раскрыл подробности конфликта c Тедеско
Тренер "Сочи" Дмитрий Бородин рассказал, почему у него произошел конфликт с главным тренером "Спартака" Доменико Тедеско в перерыве матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Я сказал две фразы. Это наша земля и наш колизей, хоть вы и "Спартак". После этого Тедеско назвал меня расистом. Разбирайтесь с ним", — приводят слова Бородина российские СМИ.
Напомним, что "Сочи" обыграл "Спартак" в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:0. Единственный гол на 57-й минуте забил эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.
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