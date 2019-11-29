Тренер "Сочи" рассказал, готова ли команда провести матч с "Оренбургом" 1 декабря

И.о. тренера "Сочи" Роман Березовский прокомментировал то, что "Оренбург" готов перенести игру против его команды.

"Приятно слышать такое от соперника. Однако мы готовы к любому развитию ситуации. Можем провести матч первого декабря, и четвертого, хоть в следующем году.

Если нашим клубам удастся перенести матч - хорошо, если нет - ничего страшного", - заявил Березовский.

Напомним, что поединок между клубами должен состояться 1 декабря.

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