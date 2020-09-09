Тренер "Сочи" рассказал, как на команде сказался матч с "Ростовом"

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, как команда восстанавливалась после скандального матча с "Ростовом" (10:1).

Напомним, ростовский клуб выставил молодежный состав на встречу с южанами, так как вся основная команда была на карантине из-за коронавируса.

"Матч с "Ростовом" был эмоционально опустошающим. И нас все бросили. Был ряд экспертов, кто нас поддерживал. Но их были единицы. Понадобилось время, чтобы команда пришла в себя", - сказал Федотов в интервью "Матч ТВ".

Отметим, что после этой встречи в адрес игроком "Сочи" обрушилась критика.

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