Тренер "Сочи" рассказал о настрое команды на матч с "Зенитом"

Фото твиттер "Сочи"

Наставник "Сочи" Владимир Федотов дал комментарий по поводу следующей игры своей команды.

Напомним, что 3 октября "барсы" на выезде сразятся с питерским "Зенитом".

"Что касается следующего матча, мы никогда не выделяем "Зенит". Нужно настраиваться на эту игру так, как и на все остальные – играть на победу", - сказал Федотов.

Некоторые эксперты называют "Сочи" фарм-клубом "Зенита". В четырёх очных матчах в рамках РПЛ "сине-бело-голубые" одержали четыре победы.

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