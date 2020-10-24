Тренер "Сочи" рассказал о сроках восстановления лидера команды Нобоа

Главный тренер "Сочи" Владимир Федотов рассказал, когда в строй вернется эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа, который является лучшим бомбардиром команды. Хавбек получил повреждение в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги против "Зенита" (1:3).

"Когда выпадают ключевые футболисты, то отсутствие лидера сказывается. Три недели Кристиан будет лечиться от мышечной травмы бедра", - приводят слова Федотова российские СМИ.

В нынешнем сезоне 35-летний Нобоа провел за "Сочи" 11 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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