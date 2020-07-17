Тренер "Сочи" рассказал о травле команды после скандального матча с "Ростовом"
Наставник "Сочи" Владимир Федотов посетовал, что его команда подвергается огульной критике за решение провести матч с молодёжным составом "Ростова" в рамках 23-го тура РПЛ.
"На тот момент мы столкнулись с негативом. Кто-то где-то договорился, приняли регламент, сказали, что переносов не будет, а потом это началось. Началась настоящая травля, в которой мы стали главными виновниками. Но мы смотрели чуть дальше: ни один клуб от этого не застрахован. Практика показывает, как влип "Оренбург". И вот наш день преподнёс ту нашу дальнозоркость. А о каком переносе может идти речь, когда чемпионат уже заканчивается? Кто на это в данной ситуации пойдёт? Те слова я произнёс, вспоминая прошлые дела минувших дней. Нам было тоже очень неприятно и очень обидно, что нас просто размазали", - сказал Федотов.
Напомним, что та встреча завершилась победой южан со счётом 10:1.
Теперь же "Сочи" попали в ситуацию, схожую с "Ростовом". В команде есть инфицированные коронавирусом, матч с "Тамбовом" отменён и, вероятно, команде Федотова засчитают техническое поражение.
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