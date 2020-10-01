Тренер "Сочи" серьезно наказан за мат в адрес судей
Контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал на два матча главного тренера "Сочи" Владимира Федотова за нецензурную брань в адрес арбитров в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с "Краснодаром" (1:1).
"Федотов дисквалифицирован на два матча чемпионата России и оштрафован на 300 тысяч рублей за использование нецензурных выражений в адрес судейской бригады. Если бы он не принес публичные извинения, это было бы несколько иное наказание. Его извинения - это смягчающее обстоятельство. Тем не менее он оштрафован", - приводит слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца ТАСС.
Таким образом, Федотов не сможет руководить "Сочи" в матчах чемпионата России с "Ростовом" и "Зенитом".
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