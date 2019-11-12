Тренер "Сочи" Точилин сделал заявление о своём будущем в клубе

Теги фк сочиалександр точилин

Тренер "Сочи" Точилин сделал заявление о своём будущем в клубе

Наставник "Сочи" Александр Точилин отреагировал на слухи, согласно которым он намерен покинуть свой пост.

"Моё заявление об отставке? Мне сказать нечего, потому что никакое заявление я не подавал", - сказал Точилин.

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков в 16 матчах.

Ранее сообщалось, что "горожан" может возглавить Курбан Бердыев или Дан Петреску.

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