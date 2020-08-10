Тренер "Сочи" указал на судейскую ошибку в пользу "Спартака" в матче 1-го тура РПЛ
Наставник "Сочи" Владимир Федотов считает, что судейская бригада, обслуживавшая матч 1-го тура РПЛ против "Спартака", принимала спорные решения в обе стороны.
"Вы говорите о пенальти, втягиваете меня в авантюру. Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит", - отметил Федотов.
Напомним, что матч завершился ничьей 2:2. После игры главного арбитра Василия Казарцева отстранили от работы.
"Сочи" ушёл от поражения на 90-й минуте благодаря голу с пенальти, назначение которого, по мнению многих экспертов, было спорным.
Не пропустите: Игрок "Сочи" травмировал колено в эпизоде со вторым пенальти в ворота "Спартака". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Семак оценил перспективы "Спартака" в новом сезоне РПЛ
-
У Балотелли есть предложение от турецкого топ-клуба
-
1
Роналду покинет "Ювентус" и переедет в ПСЖ? Европейские СМИ до сих пор "бомбят" из-за событий матча "Юве" - "Лион" в ЛЧ
-
В "Уфе" анонсировали четыре серьёзных трансфера
-
"Реал" нацелился на Дибалу
-
Тренер "Сочи" указал на судейскую ошибку в пользу "Спартака" в матче 1-го тура РПЛ
-
"Манчестер Сити" планирует избавиться от Отаменди
-
Месси отправил в Аргентину партию гуманитарной помощи для борьбы с коронавирусом
-
СМИ: Федун ночью провёл беседу с президентом РФС Дюковым
-
Игрок "Сочи" травмировал колено в эпизоде со вторым пенальти в ворота "Спартака"
-
В "Зените" выявлен заражённый коронавирусом футболист
-
Прядкин: "Не могу представить РПЛ без "Спартака"
-
Роналду после вылета из Лиги Чемпионов уехал отдыхать на яхте
-
"Ювентус" определил двух кандидатов на замену Пирло в молодёжной команде
-
1
Гендиректор "Сочи" призвал не заострять внимание на судействе в матче со "Спартаком"
-
Пентек может вернуться в Серию А
-
Газизов жёстко высказался о судействе в матче с "Сочи"
-
Главные новости дня: 9 августа
-
1
Арустамян: "Казарцев и Еськов пройдут тест на полиграфе"
-
"Спартак": "Сезон новый, порядки старые"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22