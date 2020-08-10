Тренер "Сочи" указал на судейскую ошибку в пользу "Спартака" в матче 1-го тура РПЛ

Наставник "Сочи" Владимир Федотов считает, что судейская бригада, обслуживавшая матч 1-го тура РПЛ против "Спартака", принимала спорные решения в обе стороны.

"Вы говорите о пенальти, втягиваете меня в авантюру. Первый гол Соболева тоже с душком, руки лежали на плечиках, но никто ничего не говорит", - отметил Федотов.

Напомним, что матч завершился ничьей 2:2. После игры главного арбитра Василия Казарцева отстранили от работы.

"Сочи" ушёл от поражения на 90-й минуте благодаря голу с пенальти, назначение которого, по мнению многих экспертов, было спорным.

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