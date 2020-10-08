Тренер "Сочи" высказался о судействе в матче с "Ростовом"

Наставник "Сочи" Владимир Федотов поделился мыслями о работе судейской бригады Евгения Турбина, которая обслуживала матч 10-го тура РПЛ против "Ростова".

Напомним, что "барсы" обыграли соперника со счётом 4:2. С 63-й минуты донская команда играла вдесятером после удаления Матиаса Норманна.

"Какие судейские решения сейчас обсуждают? Где "Сочи" тянули за уши? В чём претензии-то? Объясните. Соотношение предупреждений 8:1 в пользу ростовчан? Ну так надо внимательно посмотреть матч и, мне кажется, всё станет ясно. На мой взгляд, все карточки обоснованы. Не увидел каких-то непонятных решений рефери. Если помните, Козлов прямой ногой попал в Заболотного. Этот эпизод же смотрели по VAR на предмет прямой красной! А через 5 минут защитник "Ростова" совершил прямой захват руками Юсупова, который от него уходил. Считаю, судья имел основания показать Козлову второй "горчичник". Но он этого не сделал. То есть, по идее, удаление могло случиться и раньше.

Тянул ли фол Нобоа на Норманне на красную? Нарушение Криса... Да, он сыграл сзади, скажем так. Но там не было прямых ног - хавбек пытался сыграть в мяч через ноги. И опять почему-то говорят о том, что "Сочи" виноват в агрессии Норманна, которую тот проявил в отношении Нобоа, догнал его, толкал, что-то ещё сделал... В чём здесь претензия? Кого тянут за уши? Мне, правда, смешно это слышать! Заслуживал ли Норманн второй "горчичник"? У Нобоа, повторю, не было прямых ног. Это не красная. Мы прекрасно понимаем, когда игрок проявляет агрессию... А здесь - подкат. Крис играл в мяч, но задел ноги - этого, конечно, не отрицаю. Да, карточка, но жёлтая.

За что удалили Норманна? Надо задать вопрос судье. За агрессию, разговоры? Ну меня же тоже удалили за реплики... Я в итоге отнёсся с пониманием. Совершил проступок, извинился и "отдыхаю". Промахи совершал судья Турбин, а не команда "Сочи". Здесь не нужно проводить параллели. Против нас тоже такое происходит, разве нет? Конечно, качество нашего судейства надо улучшать. Кто же с этим спорит?" - сказал Федотов.

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