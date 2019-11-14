Тренер "Сочи" высказался об игре Заболотного

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Тренер "Сочи" высказался об игре Заболотного

Наставник "Сочи" Александр Точилин дал оценку профессиональным качествам форварда своей команды Антона Заболотного.

"Заболотный - игрок штрафной, под верховые единоборства. Это парень с характером: мотивирован и прилагает максимум усилий, чтобы проявить себя", - сказал Точилин.

В августе Заболотный перешёл из "Зенита" в "Сочи" на правах свободного агента.

В составе "горожан" 28-летний нападающий забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах.

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