Тренер "Сочи" высказался об игре Заболотного
Наставник "Сочи" Александр Точилин дал оценку профессиональным качествам форварда своей команды Антона Заболотного.
"Заболотный - игрок штрафной, под верховые единоборства. Это парень с характером: мотивирован и прилагает максимум усилий, чтобы проявить себя", - сказал Точилин.
В августе Заболотный перешёл из "Зенита" в "Сочи" на правах свободного агента.
В составе "горожан" 28-летний нападающий забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 11 матчах.
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