Тренер "Спартака" дисквалифицирован на 6 матчей после матча с ЦСКА

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Тренер "Спартака" дисквалифицирован на 6 матчей после матча с ЦСКА

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС вынес решения о наказаниях по итогам матча 7-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА - "Спартак" (3:1).

Тренер "Спартака" по физической подготовке Рамиль Шарипов дисквалифицирован на 6 матчей (3 — условно) за толчок ассистента арбитра. Кроме того, он оштрафован на 300 тысяч рублей.

ЦСКА оштрафован на 95 тысяч рублей. Сумма сложилась следующим образом: 15 тысяч за нарушения фанатами санитарного регламента, 10 - за скандирование фанатами оскорбительных выражений, 20 - за использование ими пиротехники,  50 — за бросание предметов.

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