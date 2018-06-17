Тренер "Спартака" перебрался в "Рубин"
"Рубин" пополнился тренером испанский специалист по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, сообщает официальный сайт клуба.
Стоит отметить, что 35-летний Сальсес с 2010 по 2018 работал в "Спартаке" и становился в составе московского клуба чемпионом России и обладателем Кубка России.
Кроме того, испанец является автором книги "Предотвращение травм в футболе: спортивная медицина".
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