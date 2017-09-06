Тренер "Спартака" по физподготовке: "Конте более сумасшедший, нежели Каррера"

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Тренер "Спартака" по физподготовке: "Конте более сумасшедший, нежели Каррера"Тренер московского "Спартака" по физподоготовке Джорджо Д'Урбано сравнил наставника своей команды Массимо Карреру с его коллегой из лондонского "Челси" Антонио Конте.

"Кто более сумасшедший - Каррера или Конте? Конечно, Конте. Они похожи по темпераменту, да. Но Антонио - более сумасшедший... На мой взгляд, Конте - один из лучших тренеров в мире. Массимо - другой, у них - разные характеры. Но он также верит в свои идеи, в свой путь", - приводит слова Д'Урбано чемпионат.com.

Напомним, "Спартак" потерял Зе Луиша. | soccernews.ru

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