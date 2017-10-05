Тренер "Спартака" по физподготовке: "Серьезных конфликтов с Луисом Адриано не было"

Тренер московского "Спартака" по физподготовке Джорджо Д'Урбано высказался о своих отношениях с форвардом команды Луисом Адриано.

"Отношения с Луисом? Хорошие. Никаких серьезных конфликтов не было, а рабочие моменты случаются со всеми. Скажем, Луис однажды вышел на тренировку без нагрудного датчика, который завалился за скамейку в раздевалке, а в другой раз не очень хотел выполнять беговые упражнения. Я ему сказал: надо было просто сразу сказать о датчике, мы поискали бы его вместе. И настоял на том, чтобы он отбегал положенное до конца. Вот это можно называть конфликтом?!", - цитирует Д'Урбано SportBox.

Напомним, Каррера считает, что "Спартак" еще способен побороться за чемпионство. | soccernews.ru