Тренер "Спартака" по физподготовке: "Серьезных конфликтов с Луисом Адриано не было"

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Тренер "Спартака" по физподготовке: "Серьезных конфликтов с Луисом Адриано не было"Тренер московского "Спартака" по физподготовке Джорджо Д'Урбано высказался о своих отношениях с форвардом команды Луисом Адриано.

"Отношения с Луисом? Хорошие. Никаких серьезных конфликтов не было, а рабочие моменты случаются со всеми. Скажем, Луис однажды вышел на тренировку без нагрудного датчика, который завалился за скамейку в раздевалке, а в другой раз не очень хотел выполнять беговые упражнения. Я ему сказал: надо было просто сразу сказать о датчике, мы поискали бы его вместе. И настоял на том, чтобы он отбегал положенное до конца. Вот это можно называть конфликтом?!", - цитирует Д'Урбано SportBox.

Напомним, Каррера считает, что "Спартак" еще способен побороться за чемпионство. | soccernews.ru

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