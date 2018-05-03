Тренер "Спартака" покинет клуб по окончании сезона

Ассистент главного тренера "Спартака" Роман Пилипчук объявил о своем уходе из клуба по окончании сезона, так как намерен работать самостоятельно.

"Решение о том, чтобы после этого сезона возобновить самостоятельную работу, вызревало у меня давно. Оно никак не зависело от итогов чемпионата России, поэтому и решил сказать об этом сейчас, а не после завершения первенства. До "Спартака" я уже работал самостоятельно (в украинском "Олимпике", латвийском "Спартаке" и молодежной сборной Таджикистана), за эти два года набрал знаний и опыта – и чувствую в себе силы, чтобы вновь стать главным тренером, но теперь уже на новом уровне.

Огромное спасибо выдающимся игрокам, с которыми я имел счастье работать на протяжении этих двух сезонов. Как бы кто сейчас ни относился к кому-то из них, я не видел со стороны футболистов ничего, кроме высочайшего профессионализма и неравнодушия к судьбе "Спартака".

Не хотел бы, чтобы кто-то истолковал мой уход и нынешнее заявление о нем превратно. Подчеркиваю: "Спартак" стал для меня родной командой, в оставшихся до конца чемпионата турах я сделаю все, что от меня потребуется, чтобы мы завершили первенство на максимально высоком месте. Не знаю, предложил бы мне клуб продлить сотрудничество или нет, но вне зависимости от этого я принял для себя решение двигаться дальше в качестве главного тренера", - приводят слова Пилипчука российские СМИ.

Напомним, что в прошлом сезоне Пилипчук в тандеме с Массимо Каррерой привел "Спартак" к чемпионству.

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