Тренер "Спартака" сделал заявление после 5-го поражения подряд

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Тренер "Спартака" сделал заявление после 5-го поражения подряд
Тренер "Спартака" Сергей Кузнецов высказался о поражении команды в матче 12-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:2). Поражение стал для "красно-белых" пятым подряд в Российской Премьер-Лиге.

"Наверное, неудачное начало матча связано с той атмосферой, которая была из-за череды неудач. Как бы ни настраивали команду, что нужно играть с первых до последних минут, мы, к сожалению, провалили начало. Потом ребята пришли в себя. Меня порадовало, что ни у кого из вышедших в стартовом составе не было безразличия. Даже проигрывая 0:2, мы постарались вытянуть этот матч. Считаю, были близки к этому, но мои замены пошли не на пользу команде. Я хотел добавить свежести в атакующей стадии и постараться додавить, но замены не сработали. Конечно, хотелось видеть от этих ребят большее", - приводят слова Кузнецова российские СМИ.

После 12 туров "Спартак" занимает 12 место и лишь на два очка опережает зону переходных матчей.

В 13-м туре московский клуб на своем поле сыграет с казанским "Рубином". Матч состоится 19 октября.

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