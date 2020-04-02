Тренер "Спартака" Урванчки назвал 5 лучших вратарей в истории футбола
Тренер вратарей московского "Спартака" Макс Урванчки составил свой топ-5 лучших голкиперов в истории футбола.
"Если говорить хронологически, это Лев Яшин, Зепп Майер, Оливер Кан, Эдвин ван дер Сар и Мануэль Нойер", - сказал 38-летний специалист.
Примечательно, что немец Урванчки включил в список троих своих соотечественников.
Стоит отметить, что сам тренер "Спартака" в течение игровой карьеры выступал только в низших дивизионах.
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