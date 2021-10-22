Тренер "Спартака" Витория поездил в московском метро
Фото твиттер "СЭ"
В соцсетях появилось фото наставника московского "Спартака" Руя Витории в метрополитене.
"Руй Витория - наш человек. На работу до станции "Спартак" - только на метро. Добро пожаловать", - говорится в публикации в инстаграме Мостранспорта.
Напомним, что португалец возглавляет "красно-белых" с мая этого года. Он заключил с клубом контракт на два сезона.
В РПЛ "Спартак" набрал 17 очков в 11 турах и занимает седьмое место в таблице чемпионата.
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