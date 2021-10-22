Тренер "Спартака" Витория поездил в московском метро

Теги спартак москваруй витория

Тренер "Спартака" Витория поездил в московском метро

Фото твиттер "СЭ"

В соцсетях появилось фото наставника московского "Спартака" Руя Витории в метрополитене.

"Руй Витория - наш человек. На работу до станции "Спартак" - только на метро. Добро пожаловать", - говорится в публикации в инстаграме Мостранспорта.

Напомним, что португалец возглавляет "красно-белых" с мая этого года. Он заключил с клубом контракт на два сезона.

В РПЛ "Спартак" набрал 17 очков в 11 турах и занимает седьмое место в таблице чемпионата.

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