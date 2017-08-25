Тренер "Спарты" подтвердил интерес "Локомотива" к Караваеву

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Тренер "Спарты" подтвердил интерес "Локомотива" к Караваеву

Главный тренер пражской "Спарты" Радослав Ковач подтвердил интерес "Локомотива" к защитнику своей команды Вячеславу Караваеву.

"К Караваеву действительно есть интерес со стороны "Локомотива". Разговор уже идёт, и игрок близок к переходу. Скорее всего, это будет полноценный трансфер, а не аренда. Помимо "Локомотива" интерес был со стороны "Спартака" и "Нанта", но у "железнодорожников" более высокие шансы подписать игрока" - сказал Ковач.

По некоторым данным, 22-летний Караваев обойдётся "Локомотиву" в 2,5 миллиона евро. | http://soccernews.ru

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