Тренер "Специи" заплатит крупную сумму, чтобы возглавить "Фиорентину" Кокорина

Теги специяфиорентинавинченцо итальяно

Тренер "Специи" заплатит крупную сумму, чтобы возглавить "Фиорентину" КокоринаФото: инстаграм Итльяно/Автор неизвестен

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, главный тренер "Специи" Винченцо Итальяно близок к работе в "Фиорентине".

По информации источника, сегодня, 27 июня, стороны обсуждают детали контракта.

Отмечается, что специалисту придется выплатить миллион евро за расторжение текущего контракта из своего кармана, а для того, чтобы его штабу тоже дали разрешение на переход в "Фиорентину", "фиалки" отдадут "Специи" одного из своих игроков.

В прошедшем сезоне Серии А "Специя" финишировала на 15-й строчке, набрав при этом 39 баллов.

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