Тренер "Спортинга" исключил возвращение Роналду в родной клуб

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Тренер "Спортинга" исключил возвращение Роналду в родной клуб

Наставник лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим поделился мнением о возможном возвращении Криштиану Роналду в родной клуб.

"Это шутка? Разумеется, это полная бессмыслица. Роналду - футболист "Ювентуса". Это великий игрок, находящийся на уровень выше. Мы строим совершенно иной проект.

Роналду навсегда останется эталоном для нашего клуба, мы даже один из спортивных залов назовем в его честь. Но не более того. "Спортинг" находится на другом уровне, не говоря уже о степени величия и об истории клуба", - приводит слова Аморима A Bola.

Роналду является воспитанником "Спортинга". За основную команду он выступал с 2002 по 2003 год, после чего перебрался в "Манчестер Юнайтед".

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