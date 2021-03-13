Тренер "Спортинга" исключил возвращение Роналду в родной клуб
Наставник лиссабонского "Спортинга" Рубен Аморим поделился мнением о возможном возвращении Криштиану Роналду в родной клуб.
"Это шутка? Разумеется, это полная бессмыслица. Роналду - футболист "Ювентуса". Это великий игрок, находящийся на уровень выше. Мы строим совершенно иной проект.
Роналду навсегда останется эталоном для нашего клуба, мы даже один из спортивных залов назовем в его честь. Но не более того. "Спортинг" находится на другом уровне, не говоря уже о степени величия и об истории клуба", - приводит слова Аморима A Bola.
Роналду является воспитанником "Спортинга". За основную команду он выступал с 2002 по 2003 год, после чего перебрался в "Манчестер Юнайтед".
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|Команда
|М
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|28
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|Бенфика
|28
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|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
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|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14