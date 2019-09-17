Тренер, судивший матчи Кокорина и Мамаева в колонии проянил будущее футболистов

Тренер Александр Петренко, судивший матчи Александра Кокорина и Павла Мамаева в колонии, сделал заявление об их будущем.

"Я недавно общался с ними. Саша сказал, что в ближайшее время, так сказать, будет проходить стажировку в "Сочи". Пашей интересуется "Галатасарай". Пока не знаю, насколько реален этот вариант с условиями УДО.

Они оба находятся в отличной форме. Кокорин прекрасно себя чувствует на поле без наколенников", - сказал Петренко.

Напомним, что Кокорин снова подписал контракт с "Зенитом", а Мамаев все еще является игроком "Краснодара".

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