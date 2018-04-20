Тренер "Суонси" оценил шансы лучшего молодого игрока Евро-2016 поехать на ЧМ-2018

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Тренер "Суонси" оценил шансы лучшего молодого игрока Евро-2016 поехать на ЧМ-2018
Главный тренер "Суонси" Карлуш Карвальял не верит, что португальский полузащитник Ренату Санчеш поедет на Чемпионат Мира-2018.

"Я думаю, что у Санчеша нет шансов поехать на ЧМ-2018. Я сказал, что ему нет смысла на это надеяться, так как у португальцев слишком много хороших игроков. Ренату входит в их число, но он пропустил слишком много матчей. Если бы он стал форсировать набор формы, то мог бы получить травму. Я посоветовал Ренату не спеша восстановить форму, чтобы снова быть сильным", - приводит слова Карвальяла Goal.com.

В этом сезоне 20-летний Санчеш выступал за "Суонси" на правах аренды, провел за клуб 15 матчей и отдал 1 результативную передачу. 

Напомним, что на Евро-2016 Санчеш был признан лучшим молодым игроком турнира.

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