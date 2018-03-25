Тренер "Суонси" рассказал о своем отношении к Моуринью

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Тренер "Суонси" рассказал о своем отношении к Моуринью
Главный тренер "Суонси" Карлуш Карвальял поделился мнением о своем соотечественнике наставнике "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

"Мне нравится Моуринью, и он это знает об этом. Я учился у него. Я наблюдал за работой Моуринью в "Челси" и "Реале". Жозе с огромной силой верит в себя, как и я. Это очень важно. Впрочем у нас разные характеры. Он любит конфликтовать с людьми. В этом Моуринью очень хорош.

Я же совсем другой. Я стараюсь держаться подальше от конфронтаций. Мне нравится побеждать. Впрочем если кто-то желает ссоры со мной, то ему придется воевать с самим собой", – приводит слова Карвальяла Sky Sports.

Не пропустите: Моуринью может быть уволен из "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru

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