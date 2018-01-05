Тренер "Суонси": "Трансферы? У нас есть деньги на сардины, но я хочу лобстеров"



Главный тренер "Суонси" Карлуш Карвальял рассказал о том, что он ожидает от трансферного окна.

"У нас есть деньги на сардины, но я хочу о лобстеров. Мы сделаем все возможное и попытаемся пригласить лучших игроков в команду. Я буду искать лобстеров и сибас, но если не получится найти их, мы должны будем купить сардины. Но иногда и сардины выигрывают матчи", - приводит слова Карвальяла BBC.

Напомним, что в данный момент "Суонси" с 16 очками занимает последнее место в Премьер-лиге.

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