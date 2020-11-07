Тренер "Тамбова" госпитализирован с подозрением на пневмонию

"Тамбов" на своём официальном сайте объявил о госпитализации главного тренера команды Сергея Первушина.

Сообщается, что 50-летнего специалиста забрали в больницу с подозрением на пневмонию.

При этом тест на коронавирус наставника тамбовчан показал отрицательный результат.

Руководить сегодня "Тамбовом" в матче 14-го тура РПЛ против "Ахмата" будет Тимур Шипшев.

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