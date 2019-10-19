Тренер "Тамбова" Григорян подал в отставку

Теги тамбовалександр григорян

Тренер "Тамбова" Григорян подал в отставку

Наставник "Тамбова" Александр Григорян решил покинуть занимаемый пост.

Как сообщают российские СМИ, после поражения от "Урала" в матче 13-го тура РПЛ 53-летний специалист подал в отставку.

"Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, набрав в 13 матчах всего 8 очков.

Григорян возглавлял команду с апреля этого года. Под его руководством тамбовцы впервые в истории вышли из ФНЛ в высший дивизион.

Не пропустите: Рейнгольд - о владельце "Спартака" Федуне: "Он обманывает народ". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином"

"Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва Локомотив Москва 13 29
2 Ростов Ростов 12 26
3 Краснодар Краснодар 12 26
4 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 12 26
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 12 25
6 Урал Урал 13 17
7 Уфа Уфа 12 15
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 12 14
9 Оренбург Оренбург 12 14
10 Крылья Советов Крылья Советов 12 14
11 Рубин Рубин 12 14
12 Спартак Москва Спартак Москва 12 14
13 Сочи Сочи 12 12
14 Ахмат Ахмат 13 12
15 Динамо Москва Динамо Москва 12 10
16 Тамбов Тамбов 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов