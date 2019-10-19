Тренер "Тамбова" Григорян подал в отставку

Наставник "Тамбова" Александр Григорян решил покинуть занимаемый пост.

Как сообщают российские СМИ, после поражения от "Урала" в матче 13-го тура РПЛ 53-летний специалист подал в отставку.

"Тамбов" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, набрав в 13 матчах всего 8 очков.

Григорян возглавлял команду с апреля этого года. Под его руководством тамбовцы впервые в истории вышли из ФНЛ в высший дивизион.

Не пропустите: Рейнгольд - о владельце "Спартака" Федуне: "Он обманывает народ". | http://soccernews.ru