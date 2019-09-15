Тренер "Тамбова" - о матче с ЦСКА: "Не уверен, что буду пересматривать это говно"



Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян поделился мнением о поражении своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

"Я не увидел, в чем игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это говно", - приводит слова Григоряна комментатор матча Михаил Моссаковский в своем Twitter.

Напомним, что на 66-й минуте в ворота "Тамбова" был назначен пенальти, который не реализовал Федор Чалов. Через несколько минут "Тамбов" остался вдесятером из-за удаления Валерия Чуперки, получившего две желтые карточки подряд. Победу армейцам принесли голы в концовке встречи Кристияна Бистровича и Хердура Магнуссона.

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