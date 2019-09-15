Тренер "Тамбова" - о матче с ЦСКА: "Не уверен, что буду пересматривать это говно"

1 Теги цска москватамбовалександр григорян

Тренер "Тамбова" - о матче с ЦСКА: "Не уверен, что буду пересматривать это говно"
Главный тренер "Тамбова" Александр Григорян поделился мнением о поражении своей команды в матче 9-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

"Я не увидел, в чем игроки ЦСКА нас превзошли. Может быть, увижу, когда пересмотрю. Но не уверен, что буду пересматривать это говно", - приводит слова Григоряна комментатор матча Михаил Моссаковский в своем Twitter.

Напомним, что на 66-й минуте в ворота "Тамбова" был назначен пенальти, который не реализовал Федор Чалов. Через несколько минут "Тамбов" остался вдесятером из-за удаления Валерия Чуперки, получившего две желтые карточки подряд. Победу армейцам принесли голы в концовке встречи Кристияна Бистровича и Хердура Магнуссона.

Не пропустите: Игрок ЦСКА Васин перенес операцию в Германии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Серхио Рамос о своем фильме:"Не уверен, что буду пересматривать это говно"

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" и "Барселона" намерены переманить Клоппа

"Реал" и "Барселона" намерены переманить Клоппа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов