Тренер "Тамбова" отреагировал на информацию о снятии команды с РПЛ и Кубка России
Наставник "Тамбова" Сергей Первушин ответил на вопросы о дальнейшем участии команды в чемпионате и Кубке России.
Ранее сообщалось, что клуб уже решил сняться с Кубка, а вероятность их выхода из числа участников РПЛ оценивается как высокая.
"По поводу участия в РПЛ, говорят, что надо ждать. Честно говоря, не знаю, что там ждать. Возможно, идут переговоры. Пока надежда есть, мы тренируемся в Крымске. Наверное, надо отсюда уезжать, перебираться в Москву. Уже денег нет ни на что.
Что касается информации по снятию с Кубка, то вроде бы это так. Официально мне не сообщали. Но нам же надо куда-то выдвигаться. Заявка у нас закрыта, поэтому, скорее всего, в Кубке участвовать мы не будем. Заявка закрыта из-за запрета на регистрацию игроков. Если её не откроют, то ничего не будет. Очень печально", - сказал Первушин.
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