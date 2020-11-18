Тренер Тихонов высказался о выступлении "Краснодара" в сезоне-2020/21 РПЛ
Экс-тренер "Краснодара", а ныне руководитель "Астаны" Андрей Тихонов высказался о результатах "быков" в текущем розыгрыше.
"Когда у них травмированы лидеры, это не та команда, которую мы знаем обычно. Это единственный их минус. Они взяли российских игроков - это хорошие, качественные футболисты, но не для борьбы за тройку в РПЛ.
Поражение от "Севильи"? Не в этом дело. Вспомните, сколько лет "Севилья" выигрывала Лигу Европы во главе, как у нас говорили, с "тренеришкой". У них очень качественная команда. "Краснодар" вел в счете, но они сильны только тогда, когда в составе и в форме все их игроки. Испанцы просто сильнее российских футболистов. Вспомните, несколько лет назад ЦСКА и «Краснодар» играли в Лиге Европы против 16-го и 17-го места в чемпионате Испании. Где были наши команды после игр с ними? Вот вам и ответ", - передает слова Тихонова Sputnik.kz.
После 14 туров РПЛ "Краснодар" занимает 10 место в турнирной таблице.
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