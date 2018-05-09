Тренер "Тосно": "Хотелось бы, чтобы победа в Кубке повлияла на будущее клуба"

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Тренер "Тосно": "Хотелось бы, чтобы победа в Кубке повлияла на будущее клуба"

Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов прокомментировал завоевание Кубка России после победы в финале над "Авангардом" (2:1).

"Первые эмоции? Мы это сделали. Слова благодарности ребятам. Тяжелейший матч. Мы победили – самое главное.

Первый тайм – показатель огромного давления и волнения. Забыли все, что просили делать. Отсюда эмоциональный тайм, что с одной стороны, что с другой. Второй тайм, что у одной команды, что у другой, был более дисциплинированный.

Что дальше будет с клубом? Хотелось бы, чтобы победа повлияла на будущее клуба. Не хочется об этом говорить. Пока мы живы", - сказал в эфире "Матч ТВ" Парфенов.

Не пропустите: "Тосно" обыгрывает "Авангард" и становится обладателем Кубка России. | http://soccernews.ru

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