Тренер "Тоттенхэма" Мэйсон стал рекордсменом АПЛ в дебютном матче

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Тренер "Тоттенхэма" Мэйсон стал рекордсменом АПЛ в дебютном матче

Фото сайт "Тоттенхэма"

Исполняющий обязанности главного тренера лондонского "Тоттенхэма" Райан Мэйсон установил рекорд английской Премьер-лиги.

29-летний специалист стал самым молодым наставником в истории турнира.

Напомним, что Мэйсон, сменивший у руля "шпор" Жозе Моуринью, дебютировал в среду в домашнем матче против "Саутгемптона".

"Тоттенхэм" добыл волевую победу над "святыми" со счётом 2:1.

Не пропустите: Игроки "Тоттенхэма" хотели отставки Моуринью. | http://soccernews.ru
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