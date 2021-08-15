Тренер "Тоттенхэма" Нуну объяснил отсутствие Харри Кейна в заявке на матч против "Манчестер Сити"

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

Главный тренер "Тоттенхэма" Нуну Эшпириту Санту рассказал о причинах отсутствия форварда Харри Кейна в заявке на матч первого тура английской премьер-лиги против "Манчестер Сити" (0:0, первый тайм).

"Кейн продолжает готовиться, ему нужно работать над игровой формой. Сегодня он тренировался и будет это делать, пока не будет готов помогать команде. Ему нужно не так много тренировок.

Утром Кейн тренировался. Я не знаю, что он собирается делать во время матча с "Ман Сити", – сказал португальский специалист.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" в ближайшее время сделает предложение "шпорам" по Кейну в размере 150 миллионов евро и также готов включить в сделку своих футболистов.

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